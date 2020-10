Usa-Repubblica di Cipro: colloquio Pompeo-Christodoulides

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha parlato oggi con il ministro degli Esteri della Repubblica di Cipro (Roc) Nikos Christodoulides. A riportarlo è il dipartimento di Stato Usa in una nota. Il segretario Pompeo e il ministro degli Esteri Christodoulides hanno discusso le azioni intraprese dalla "Repubblica Turca di Cipro del Nord" per riaprire parte dell'area recintata di Varosha. Il Segretario ha espresso profonda preoccupazione e ha notato che tale mossa è stata provocatoria e incoerente con le Risoluzioni 550 e 789 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e non favorisce la ripresa dei colloqui per un accordo. Il Segretario esorta a revocare la riapertura e ha accolto con favore la sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu e la dichiarazione presidenziale su Varosha del 9 ottobre. Gli Stati Uniti continuano a sostenere una soluzione globale per riunificare l'isola come una federazione bizonale e bicomunitaria, che andrebbe a beneficio di tutti i ciprioti e dell'intera regione.(Nys)