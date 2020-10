Business news: la Russia aumenterà sua quota nel mercato Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sarò in grado di produrre oltre 68 milioni di tonnellate di Gnl entro il 2025: nel lungo termine il paese aumenterà la sua quota nel mercato globale del 25 per cento. Lo ha detto il ministro dell'Energia russo, Aleksandar Novak in un video messaggio alla conferenza produttori-consumatori di Gnl 2020. "Alla fine del 2019, la Russia ha prodotto oltre 40 miliardi di metri cubi di Gnl, che è il 49 per cento in più dell'anno precedente", ha dichiarato Novak auspicando per il lungo termine un aumento della quota russa nel mercato globale del Gnl fino ad un quarto. Come osservato da Novak, il gas naturale è più promettente dal punto di vista ambientale delle fonti energetiche tradizionali per cui, insieme alle rinnovabili, è in grado di risolvere problemi urgenti come la riduzione delle emissioni di gas serra. "Secondo le previsioni, entro il 2030, la domanda globale di Gnl aumenterà a 580 milioni di tonnellate", ha affermato il ministro dell'Energia russo. (Rum)