Usa: amministrazione Trump rafforza impegno nella regione del Mekong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 ottobre, il vice segretario statunitense per gli Affari dell'Asia orientale e del Pacifico, David Stilwell, ha tenuto un discorso di apertura alla Conferenza inaugurale dell'Indo-Pacifico sul rafforzamento della governance dei fiumi transfrontalieri. Stilwell - si legge in un comunicato del dipartimento di Stato - ha evidenziato la nuova partnership Mekong-Stati Uniti e il suo ruolo nell'espansione dell'impegno degli Stati Uniti con i cinque paesi dell'area del Mekong. Il vice segretario Stilwell ha anche sollevato le preoccupazioni degli Stati Uniti per la manipolazione unilaterale dei flussi del fiume Mekong da parte della Cina, e la necessità di una completa condivisione dei dati sull'acqua durante tutto l'anno.(Nys)