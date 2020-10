Usa: sondaggio, maggioranza non vuole cancellare "Obamacare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo sondaggio della Kaiser Family Foundation, la maggioranza degli statunitensi non vuole che la Corte Suprema rovesci le protezioni della riforma sanitaria nota come "Obamacare" per le persone con condizioni preesistenti. Lo riporta il sito "The Hill". Anche tra i repubblicani, il 66 per cento degli intervistati ha dichiarato di non voler vedere rovesciate le protezioni per le condizioni preesistenti. Nel complesso, il sondaggio ha mostrato che il 79 per cento del pubblico non vuole che la corte annulli le protezioni di copertura per gli americani con condizioni preesistenti. Ma solo il 58 per cento degli intervistati ha detto di volere che il tribunale mantenga la legge sulla salute nella sua interezza, con un grande divario di parte tra democratici e repubblicani. Secondo il sondaggio, l'89 per cento dei Democratici vuole mantenere l'intera legge, ma solo il 16 per cento dei Repubblicani lo vuole. La Corte Suprema è pronta ad ascoltare le argomentazioni di una causa sostenuta dai repubblicani che il mese prossimo cercherà di abbattere l'intera legge. (Nys)