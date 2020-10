Business news: Germania, per Ad Thyssenkrupp Merz partecipazione statale è un'opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione statale è “un'opzione” per il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, le cui notevoli difficoltà sono state aggravate dalla crisi del coronavirus. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato Martina Merz, che in questo modo ha accolto in parte la richiesta dell'ingresso dello Stato nel gruppo, avanzata dal sindacato dei metallurgici Ig Metall. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di un'accoglienza soltanto parziale. Per Merz, infatti, al fine di sostenere Thyssenkrupp devono essere prese in considerazione anche altre possibilità. “Una partecipazione statale può anche andare di pari passo con altre opzioni”, ha dichiarato l'Ad di Thyssenkrupp. A ogni modo, sia il Land della Renania settentrionale-Vestfalia, dove a Essen ha sede il gruppo, sia il governo federale escludono l'ingresso dello Stato nel conglomerato. (Geb)