Business news: Bielorussia, Fondo eurasiatico approva prestito da 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del Fondo eurasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo ha approvato l'erogazione di un prestito alla Bielorussia per un importo di 500 milioni di dollari dai propri fondi. Lo ha ha riferito il servizio stampa del ministero delle Finanze della Federazione Russa. Con i fondi stanziati la Repubblica finanzierà il deficit di bilancio previsto, compensando il calo delle riserve internazionali lorde al di sotto del livello obiettivo. "Il prestito consentirà al governo del paese di fornire cure mediche di qualità, equilibrare la politica di bilancio e garantire la stabilità del settore bancario", ha affermato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, secondo quanto riferito dal servizio stampa. In precedenza, il 20 settembre, il ministero delle Finanze aveva riferito che la parte principale del prestito - 330 milioni di dollari – sarebbe stata destinata ad estinguere il debito con la russa Gazprom. (Rum)