Usa: Trump in comizio, approva lo slogan "rinchiudetela" rivolto a Hillary Clinton

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto d'accordo con i sostenitori che hanno gridato "rinchiudetela" riferendosi a Hillary Clinton, candidata democratica alla Casa Bianca nel 2016. Trump ha espresso diverse osservazioni volte a proteggere gli anziani durante un evento in Florida, ma a un certo punto si è trovato ad attaccare la sua rivale di sempre, che è una figura ricorrente nei suoi discorsi anche quattro anni dopo. La menzione del nome di Clinton ha spinto la folla a invocare lo slogan "rinchiudetela [in prigione]". "Sì, sono d'accordo", ha risposto Trump dal palco. "Su questo ero abituato a stare zitto. Sono d'accordo con te al cento per cento". Trump ha poi definito l'indagine sulla Russia "la più grande truffa e il più grande crimine politico nella storia del nostro Paese". In precedenza ha sostenuto che Clinton, l'ex presidente Obama e altri hanno commesso tradimento o dovrebbero essere arrestati per il loro coinvolgimento nell'indagine sull'interferenza della Russia nelle elezioni del 2016. (Nys)