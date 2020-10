Business news: Montenegro, fondi Ue per autostrada Antivari-Boljare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per l'economia e gli investimenti predisposto dall'Unione europea per i Balcani occidentali sosterrà la costruzione dell'autostrada in Montenegro tra Antivari e Boljare. Lo riferisce il portale d'informazione "eKapija" dopo la visita nella regione balcanica del commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. Il Montenegro ha ricevuto assistenza dall'Ue e la prima tranche di aiuti per 30 milioni di euro è stata già stanziata, secondo quanto riferisce il portale d'informazione. Secondo quanto dichiarato da Varhely nel corso della visita dei giorni scorsi nei Balcani, anche la ferrovia tra la capitale serba Belgrado, e Antivari, sulla costa adriatica del Montenegro, sarà rinnovata grazie ai fondi europei. (Mop)