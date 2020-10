Business news: Romania, deficit commerciale cresce di 642 milioni nei primi otto mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo della bilancia commerciale della Romania (Fob/Cif) è aumentato nei primi otto mesi, rispetto allo stesso periodo del 2019, di 642 milioni di euro, arrivando al valore di 11,5 miliardi di euro. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 agosto 2020, le esportazioni sono calate del 13,3 per cento mentre le importazioni sono calate dell'11,2 per cento, rispetto al medesimo periodo del 2019. Le esportazioni Fob sono state pari a 39,739 miliardi di euro mentre le importazioni Cif sono state pari a 50,2 miliardi di euro. Nel mese di agosto 2020, le esportazioni Fob sono ammontate a 4,5 miliardi di euro e le importazioni Cif hanno raggiunto i 6,1 miliardi di euro, con un disavanzo di 1,5 miliardi di euro. Rispetto ad agosto 2019, le esportazioni, nel mese di agosto 2020 sono calate dell'8 per cento e le importazioni del 3,9 per cento. Il valore del commercio di beni (intra-Ue 28) nel periodo in esame è stato pari a 28,2 miliardi di euro per le esportazioni e di 36,7 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 73 per cento del totale delle esportazioni e del 73,2 per cento del totale delle importazioni. Il valore degli scambi extra comunitari (extra-Ue 28) sono stati pari a 10,46 miliardi di euro per le esportazioni e di 13,4 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 27 per cento del totale delle esportazioni e del 26,8 per cento per le importazioni. (Rob)