Francia: assalitore uomo decapitato aveva 18 anni ed era nato a Mosca

- Il sospetto assalitore del professore ritrovato decapitato nei sobborghi di Parigi e in seguito abbattuto dalla polizia aveva 18 anni ed era nato a Mosca. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che al momento ancora non è stato accertato se fosse una persona già nota ai servizi di sicurezza francesi. Quando è stato fermato l'uomo era armato di un coltello e si è mostrato fin da subito aggressivo nei confronti degli agenti. L'emittente radiofonica "Europe 1" scrive che l'attacco è stato rivendicato su Internet attraverso un messaggio che è in corso di verifica. (Frp)