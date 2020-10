Navalnyj: Conte, Putin esclude responsabilità, accertare verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso Navalny "va chiarito e io stesso nelle interlocuzioni con il presidente Vladimir Putin ho chiesto massima disponibilità a fornire chiarimenti. Da parte sua si è detto assolutamente disponibile a tutti gli accertamenti del caso non ritenendo ci fosse responsabilità sul loro fronte". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiarito la sua posizione in merito al caso del presunto avvelenamento dell'attivista dell'opposizione, Aleksej Navalny. Sul fronte delle indagini "bisogna proseguire per accertare la verità", ha aggiunto intervenendo da Genova. (Rin)