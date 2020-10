Usa: Romney accusa Trump per non aver condannato QAnon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Mitt Romney, del partito repubblicano, ha attaccato in un post su Twitter il presidente Donald Trump per essersi rifiutato di denunciare QAnon, una teoria del complotto che secondo l'Fbi può rappresentare una minaccia terroristica. "La riluttanza del presidente a denunciare un'assurda e pericolosa teoria della cospirazione continua uno schema allarmante: politici e partiti si rifiutano di ripudiare con forza e in modo deciso gruppi come l'antifa, i suprematisti bianchi e i cospiratori", ha scritto Romney in una nota su Twitter pomeriggio. "Altrettanto preoccupante è il loro silenzio riguardo gli antivaccinisti, le milizie e gli anarchici", ha aggiunto. "Piuttosto che espellere le frange rabbiose e gli estremisti, li hanno coccolati o adottati, scambiando con entusiasmo i loro principi per la speranza di vittorie elettorali". Trump ha rifiutato di criticare QAnon durante un incontro col pubblico in un confronto televisivo giovedì sera, quando l'intervistatrice "Nbc News" gli ha chiesto di sfatare questa teoria della cospirazione, che parla di politici e celebrità che adorano Satana e che fanno parte di una cospirazione globale di abusi sessuali.(Nys)