- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un miglior rapporto con la Cina "non vuol dire peggiorare quello con gli Stati Uniti". Il memorandum commerciale sottoscritto da più di un anno fa con la Cina "purtroppo, non ha migliorato l'interscambio", ha detto Conte intervenendo a Genova all'inaugurazione del festival di Limes. (Rin)