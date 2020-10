Usa: Trump agli elettori anziani, "non potevo stare chiuso in uno scantinato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a un pubblico di sostenitori anziani, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che i Democratici, compresa Harris, stanno cercando di "annientare Medicare" con un "piano di assistenza sanitaria socialista". Lo riporta la "Washington Post". Trump ha fatto riferimento alla legislazione "Medicare per tutti", che sostituirebbe l'assicurazione privata con un programma gestito dal governo. Harris aveva precedentemente firmato una versione della legislazione come co-sponsor, ma da allora ha modificato la sua posizione. Secondo le osservazioni di Trump, durante un comizio a Fort Myers, in Florida, gli anziani hanno "sopportato il peso più pesante" del coronavirus, che ha chiamato ripetutamente "il virus della Cina". "Sto smuovendo cielo e terra per salvaguardare i nostri anziani dal virus cinese, per fornire terapie salvavita a tempo di record e per distribuire un vaccino sicuro ed efficace prima della fine dell'anno", ha detto Trump. "Gli anziani saranno i primi in linea per il vaccino e presto porremo fine alla pandemia. Vi proteggerò, vi difenderò, e combatterò per voi con ogni briciola di energia e convinzione che ho", ha aggiunto. (segue) (Nys)