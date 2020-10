Usa: Trump agli elettori anziani, "non potevo stare chiuso in uno scantinato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha anche spiegato che i suoi avversari politici stanno cercando di prolungare la pandemia. "Mentre ci riuniamo oggi, gli anziani sono minacciati da un movimento della Sinistra radicale che cerca di distruggere lo stile di vita statunitense", ha detto. "Il loro piano per ritardare il vaccino, ritardare le terapie e prolungare la pandemia costerà migliaia di vite". "Il vaccino sarà disponibile entro la fine dell'anno, forse anche prima", ha detto Trump. Trump ha poi scherzato sulla sua diagnosi positiva al Covid: "Non so cosa mi hanno dato, ma datemene ancora un po' e potrete averne un po' anche voi". Trump ha detto di essersi svegliato il giorno dopo la diagnosi dicendo a se stesso: "Chi posso combattere oggi?", aggiungendo "non potevo stare chiuso in uno scantinato". Il presidente Trump ha poi annunciato di aver raggiunto un accordo con Cvs e Walgreens per consegnare gratuitamente il vaccino alle case di riposo. (Nys)