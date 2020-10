Russia: Conte, un errore spingerla nelle braccia della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con la Russia "dobbiamo avere un dialogo, non solo per gli scambi commerciali, ma perché sarebbe un errore emarginare completamente la Russia spingendola nelle braccia della Cina". Per questo "serve una visione strategica perché la Russia è un player strategico e dialogare quel Paese vuol dire avere la possibilità di risolvere varie crisi in giro per il mondo". Lo ha chiarito intervenendo a Genova all'inaugurazione del festival di Limes. (Rin)