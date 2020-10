Cile: proteste sociali, governo non tollererà atti di violenza nella ricorrenza del 18 ottobre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto commissariato, guidato dall'ex presidente cilena Michelle Bachelet, aveva raccomandato al governo di Sebastian Pinera già lo scorso mese di febbraio l'adozione di una serie di misure specifiche volte a "correggere le pratiche della polizia" e chiedeva di poter partecipare a un meccanismo di controllo e monitoraggio riguardo l'adozione delle misure di correzione richieste. Una missione di esperti Onu aveva documentato nel periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, 113 casi di tortura, 24 casi di violenza sessuale contro donne, uomini e adolescenti minorenni, tutti ad opera delle forze militari e di polizia. L'alto numero di ferite oculari riscontrate tra i manifestanti indicava secondo il documento Onu "l'uso sproporzionato di armi non letali" anche nei confronti di semplici passanti o nel cntesto di manifestazioni pacifiche. Il rapporto segnalava inoltre l'apertura di 26 inchieste per morti occorse in circostanze legate alle proteste, di cui almeno quattro riconducibili all'azione di agenti dello Stato. (Abu)