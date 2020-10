© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sui contagi e sulle vittime da Covid-19 "non possono lasciarci indifferenti". Lo scrive su Twitter il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, secondo cui "l'emergenza non è finita, l'abbiamo sempre detto. Non abbassiamo la guardia, proteggiamo noi stessi e gli altri". Per il parlamentare "ora più che mai serve la massima responsabilità di tutti nell'interesse collettivo". (Rin)