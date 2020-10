Coronavirus: Usa, superati gli 8 milioni di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 8.000.402 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 218.097 persone sono morte, secondo i dati della Johns Hopkins University. A riportarlo è l'emittente "Cnn". La nazione è responsabile di oltre il 20 per cento di tutte le infezioni e dei decessi a livello globale, con Covid-19 che dichiara oltre 217.000 vite negli Stati Uniti. I nuovi casi giornalieri hanno superato i 62 mila nelle ultime 24 ore, raggiungendo quasi il picco di 65 mila casi al giorno di luglio. Nel frattempo, le prospettive di nuovi trattamenti sono state contrastanti questa settimana. Uno studio attentamente seguito e coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scoperto che quattro farmaci antivirali, tra cui il remdesivir di Gilead, non hanno ridotto il rischio di morte o la durata della degenza ospedaliera a causa del Covid-19. Uno studio clinico su uno dei trattamenti anticorpali pubblicizzati dal presidente Donald Trump è stato sospeso per un potenziale problema di sicurezza. E l'amministratore delegato di Pfizer venerdì ha dichiarato che la sua azienda non chiederà un'autorizzazione d'emergenza per il suo candidato al vaccino contro il coronavirus prima della fine di novembre, vanificando le speranze a lungo termine di Trump di avere un vaccino approvato prima del giorno delle elezioni. Nel mondo si contano circa 1,1 milioni di morti su oltre 39 milioni di casi positivi.(Nys)