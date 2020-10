Italia-Stati Uniti: Conte, collocazione atlantica Italia è consolidata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Genova all'inaugurazione del festival di Limes, ha chiarito che il rapporto con gli Stati Uniti "è consolidato e non credo sia vero sia stato subito dall'Italia. La collocazione atlantica è consolidata e non può subire perturbazioni così facilmente". Secondo il presidente lo dimostra anche il fatto che la sottoscrizione del memorandum commerciale con la Cina "non ha alterato i nostri rapporti con gli Stati Uniti così come la questione relativa al Venezuela". (Rin)