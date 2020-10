Covid: Casellati, no a nuova serrata, alimentare fiducia e non reciproco sospetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salute e attività economiche si coniugano con una sola parola: responsabilità”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel corso di una intervista al Tg2. “Gli italiani l’hanno già dimostrata con una rigorosa osservanza delle regole – ha ricordato Casellati - . In questo modo noi possiamo tenere aperte tutte le attività, perché non possiamo permetterci né da un punto di vista sociale, né da un punto di vista economico un nuovo lockdown, anche strisciante. Occorre alimentare la fiducia, non la paura con un reciproco sospetto”.(Rin)