Covid: Casellati, Senato non è un passacarte, governo discuta scelte con parlamento

- “Fare il presidente del Senato non è mettere una medaglietta ma difendere le prerogative costituzionali”. Lo ha ricordato la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel corso di una intervista al Tg2. “Il che significa che in una emergenza sanitaria grave, che coinvolge tutti i cittadini, il governo deve discutere ogni misura con il parlamento, che è la voce degli italiani – ha sottolineato Casellati -. Venire dopo a ratificare le proprie scelte non va bene, perché il Senato non è un passacarte”.(Rin)