Covid: Conte, ora nuova strategia, no lockdown

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Genova all'inaugurazione del festival di Limes ha chiarito che dobbiamo affrontare questa seconda ondata della pandemia "con una strategia nuova che non prevede lockdown che è di chi non ha i mezzi per reagire. Ora serve una strategia mirata, rispettando le regole di distanziamento ed auto proteggendoci". Nel corso delle riunioni di ieri sera al Consiglio europeo, ha poi aggiunto, è emerso che "siamo tutti preoccupati perché questa seconda ondata sta stressando i sistemi sanitari e le nostre economia". Inoltre le nostre comunità nazionali "sono stanche perché vengono già da una prova durissima. Questa è una delle ragioni per cui ancora non siamo nell'ottica di rispettare totalmente le regole". Dobbiamo, ha concluso, "evitare il lockdown". (Rin)