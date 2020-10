Conte: "Non ci sarà una nuova chiusura, ora strategia mirata e rispetto delle regole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Genova all'inaugurazione del festival di Limes ha chiarito che dobbiamo affrontare questa seconda ondata della pandemia "con una strategia nuova che non prevede lockdown che è di chi non ha i mezzi per reagire. Ora serve una strategia mirata, rispettando le regole di distanziamento ed auto proteggendoci".Nel corso delle riunioni di ieri sera al Consiglio europeo, ha poi aggiunto, è emerso che "siamo tutti preoccupati perché questa seconda ondata sta stressando i sistemi sanitari e le nostre economia". Inoltre le nostre comunità nazionali "sono stanche perché vengono già da una prova durissima. Questa è una delle ragioni per cui ancora non siamo nell'ottica di rispettare totalmente le regole". Dobbiamo "evitare il lockdown" ha ribadito.L'Unione europea, visto che sta finanziando le più importanti ricerche, "è nella condizione di garantirsi varie centinaia di milioni di vaccini" per il Covid-19. Il vaccino, ha ricordato, "è strategico" e "molto presto potremmo avere 200-300 milioni di dosi con l'opzione di poterli raddoppiare" e saremo in grado "di inondare i nostri sistemi di vaccini".Nel corso delle trattative a livello europeo per le risorse da destinare all'emergenza economica dovuta alla pandemia "ho trovato facile gioco con tutti gli interlocutori, non solo tedeschi ma anche olandesi, nel rappresentare che serviva una visione strategica, un'azione coordinata, e che era necessario intervenire subito. La tempestività è fondamentale" o tutti "verranno travolti" ha detto ancora.(Rin)