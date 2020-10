Usa-Venezuela: giudice New York convalida titoli Pdvsa, a rischio controllo di Guaidò sulla filiale Citgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice di New York (Usa) ha riconosciuto come "validi ed esigibili" i titoli della compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa (Petroleos de Venezuela). Una decisione che mette a rischio il controllo che il leader oppositore Juan Guaidò aveva rivendicato sulla Citgo, filiale statunitense della stessa Pdvsa, dopo che la Casa Bianca lo aveva riconosciuto presidente "ad interim" del paese caraibico. La giudice Katherine Polk Failla, riporta la testata specializzata in questioni energetiche "Argus", ha autorizzato la Mufg Union Bank a cercare di vendere i titoli della Pdvsa, che hanno come garanzia quasi la metà del capitale della Citgo. Operazione che non potrà essere comunque avviata almeno fno a gennaio 2021, momento in cui - se non verrà rinnovata - cade la protezione speciale che l'amministrazione Usa ha posto alle richieste dei creditori. La decisione del tribunale segue il ricorso con cui Guaidò aveva presentato nel 2019 una richiesta di invalidare i titoli Pdvsa, segnalando che erano stati emessi dal governo di Nicolas Maduro senza il via libera dell'Assemblea nazionale. (Vec)