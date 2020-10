Amministrative: Di Maio, a Raggi pieno sostegno M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Virginia Raggi ha il pieno sostegno del M5s, ma al momento abbiamo bisogno di un grande confronto sui temi, non sulle persone. Le convergenze si costruiscono sui temi, non sui nomi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad “Accordi e Disaccordi” sul canale Nove. "Virginia - ha aggiunto - ha sempre avuto il nostro sostegno e anche il mio, anzi ricorderete che in tempi non molto lontani senza il mio sostegno qualcuno, nello stesso Movimento, avrebbe provato a buttarla giù”. (Rer)