- L'Italia ha ancora ruolo importante in Libia. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che - a Genova nel corso dell'inaugurazione del festival di Limes - ha ricordato anche "gli interessi economici" del nostro Paese in quei territori. Di certo, ha ribadito anche oggi, l'Italia "non userà mai l'opzione militare". (Rin)