Covid: Di Maio, politica senta il peso della responsabilità, conta solo l'Italia

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha commentato in un messaggio sul suo profilo Facebook l'attuale situazione di contagi da Covid-19, invitando la politica a sentire il "peso della responsabilità". "Oggi più di 10mila casi. Sono tanti. Quello che stiamo attraversando è un momento storico. Il più importante e delicato dal secondo dopoguerra. C’è un virus terribile davanti a noi, nuovi contagi e famiglie che perdono i loro cari. Davanti a tutto questo la politica deve sentire il peso della responsabilità. Deve mettersi una mano sulla coscienza, abbandonare liti, polemiche e discussioni", ha dichiarato il ministro degli Esteri. "Il Paese oggi ha bisogno di unità. Noi dobbiamo dargliela. Non esistono i partiti, non esiste nulla. Conta solo l’Italia. E la vita", ha concluso Di Maio. (Res)