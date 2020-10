Ue: Bernini, Pd e Iv decidano su Mes, basta penultimatum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: “Dopo l’appello di duecento sindaci al governo, rilanciato da Zingaretti e da Marcucci, la petizione di Italia Viva per attivare subito i fondi del Mes senza se e senza ma mette per la prima volta per iscritto la spaccatura della maggioranza su una questione politica sempre più cruciale con l’avanzata del Covid. Ora Pd e Iv, impegnati nell’ennesimo vertice di maggioranza sulla manovra economica, siano coerenti: il tempo dei penultimatum è finito, perché di tempo ne è stato perso anche troppo. Un esempio? Siccome il Mes finanzia anche le spese sanitarie indirette, con 37 miliardi a disposizione in quattro mesi si sarebbe potuto -e ancora si potrebbe- non solo migliorare la medicina di base, ma anche attrezzare un trasporto scolastico in sicurezza, mentre ora ci si affanna a cercare soluzioni d’emergenza per non chiudere le scuole. È l’ora della responsabilità: Pd e Italia Viva facciano seguire alle solite buone intenzioni le azioni concrete di cui ora il paese ha disperatamente bisogno”.(com)