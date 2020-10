Francia: urla Allah Akbar e decapita insegnante, l'assalitore era un 18enne di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata affidata alla procura nazionale dell'antiterrorismo (Pnat) francese l''inchiesta sul caso del corpo di un uomo senza testa ritrovato a Conflans Saint-Honorine, nei pressi di Parigi, e del suo presunto aggressore abbattuto dalla polizia in uno scontro a fuoco. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio. La Pnat ha fatto sapere in un comunicato che è stato aperto un fascicolo per "omicidio in relazione con un'attività terroristica" e "associazione a delinquere di stampo terroristico criminale". Il quotidiano "Le Parisien" spiega che l'uomo ucciso e decapitato era un insegnante mentre l'assassino un parente di uno dei suoi studenti. Il presunto assalitore avrebbe urlato "Allah Akbar" prima di essere abbattuto dalla polizia.L'insegnante aveva recentemente tenuto un corso sulla libertà d'espressione e aveva mostrato le caricature di Maometto pubblicate dal settimanale satirico "Charlie Hebdo". Lo riferisce il quotidiano "Le Parisien". Il presidente francese, Emmanuel Macron, si sta recando nella cellula di crisi del ministero dell'Interno di Parigi per seguire il caso. Presente anche il ministero dell'Interno, Gerald Darmanin, che è rientrato d'urgenza dalla visita in Marocco. Dopo essere passato per la cellula di crisi del ministero dell'Interno, Macron si recherà a Conflans-Saint-Honorine, il comune nei sobborghi di Parigi, dove il corpo è stato ritrovato.Il sospetto assalitore del professore aveva 18 anni ed era nato a Mosca. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che al momento ancora non è stato accertato se fosse una persona già nota ai servizi di sicurezza. Quando è stato fermato l'uomo era armato di un coltello e si è mostrato fin da subito aggressivo nei confronti degli agenti. L'emittente radiofonica "Europe 1" scrive che l'attacco è stato rivendicato su Internet attraverso un messaggio che è in corso di verifica.Un "livello di barbarie insostenibile": così la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha denunciato su Twitter la vicenda. "L'islamismo ci porta a una guerra: è con la forza che dobbiamo cacciarlo dal nostro paese", ha scritto. (Frp)