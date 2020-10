Regioni: fondo per ristorazione, 600 milioni per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha presieduto le sedute straordinarie della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni. In collegamento il presidente del Molise, Donato Toma, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni; il presidente di Anci, Antonio Decaro; i presidenti di Regione, Upi e sottosegretari competenti dei provvedimenti all’ordine del giorno. La Conferenza Unificata ha approvato l’intesa sull'istituzione di un fondo gestito dal ministero dell’Interno denominato “asili nido e scuole dell’infanzia” con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Tale fondo è finalizzato al finanziamento di interventi riguardanti progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane. L’Unificata ha approvato il parere favorevole su criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. (segue) (com)