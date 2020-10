Regioni: fondo per ristorazione, 600 milioni per il 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’intesa sul Fondo per la filiera della ristorazione, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione (ristoranti, mense e catering) ed evitare gli sprechi alimentari. Il provvedimento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese in attività per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, della pesca e dell’acquacoltura, valorizzando la materia prima del territorio. E ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale concernente la concessione di mutui agevolati in favore delle imprese agricole e delle imprese boschive insediate nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici Per completare la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti da eventi sismici, il decreto stabilisce, nei limiti delle risorse stanziate (2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) e secondo le disposizioni fissate dall’UE in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità di concessione di mutui agevolati, oppure di contributi a fondo perduto, a favore delle imprese agricole e boschive insediate nel territorio interessato. (com)