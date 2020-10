Ama: Pd Campidoglio, la maggioranza boccia delibera Radicali, vuole affossare società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo chiesto di rendere chiara e inequivocabile la vocazione industriale di Ama Spa. Ma la maggioranza con un incomprensibile voto di astensione ha bocciato la proposta di iniziativa popolare presentata dai radicali". Così in una nota il gruppo del Pd capitolino. "Quello su cui abbiamo posto l'accento sostenendo la proposta con un Odg specifico chiedeva: di mettere l'azienda nella condizione di chiudere il ciclo dei rifiuti nel pieno rispetto degli indirizzi normativi, in tema di economia circolare, nazionali ed europei; di porre in essere ogni utile strumento per scongiurare ogni ipotesi di dissesto finanziario che potrebbe mettere a repentaglio la natura pubblica o l'esistenza stessa della partecipata Ama spa e a provvedere al suo rilancio; approvare in tempi rapidi i bilanci dal 2017 ad oggi; predisporre un nuovo piano industriale che abbia l'obiettivo di chiudere il ciclo dei rifiuti di Roma e che tenga in considerazione quanto previsto dalla delibera di iniziativa popolare n. 100/2019; prevedere un piano assunzionale adeguato alle dimensioni e al ruolo dell'azienda Ama spa. Sono proposte sensate senza pregiudiziali ideologiche, ma evidentemente l'idea della maggioranza e della giunta è quella di impedire all'Ama di essere una vera realtà industriale. Oggi il gruppo 5 stelle getta la maschera mettendo in luce la volontà di affossare la società", conclude la nota. (Com)