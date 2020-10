Covid: a Ciampino Istituto Zooprofilattico e Misericordia insieme per drive-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo delle Misericordie al drive-in dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, in via di Ciampino, "è un importante supporto operativo alla macchina organizzativa messa in piedi dalla direzione dell'Ente e perfettamente collaudata dallo straordinario lavoro di tutti i dipendenti". È quanto si legge in una nota. "Arriviamo - dichiara Elisabetta Cortani, coordinatrice della Misericordia Fiumicino - per supportare il grande lavoro dei dipendenti dell'Izslt rispetto all'afflusso di macchine organizzate su più file, sempre contenute tutte all'interno della struttura, senza intralcio per la viabilità ordinaria". L'Istituto Zooprofilattico è un drive-in della rete regionale dal 17 agosto, la Misericordia sarà di supporto "al già riconosciuto impegno di tutto il personale, gestiremo insieme - continua la nota - le centinaia di macchine condividendo l'impronta che la direzione dell'Ente ha seguito fin dall'inizio: accogliere e dialogare con le persone. Negli ultimi 15 giorni sono stati fatti una media di 800 tamponi al giorno, dall'inizio si può stimare un totale di 25mila tamponi, con tempi medi di attesa massima di tre ore". (segue) (Com)