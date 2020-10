Covid: a Ciampino Istituto Zooprofilattico e Misericordia insieme per drive-in (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo organizzato il servizio di pre registrazione on line per avere più rapidità nelle fasi di accettazione - spiega Ugo Della Marta, direttore generale dello Zooprofilattico -. Ad oggi il tempo medio di attesa in fila è di circa tre ore. Il nostro team interno lavora 7 giorni su 7 su due turni insieme al personale sanitario Uscar che esegue 80/90 tamponi l'ora, dalle 9.00 del mattino alle 21. Da inizio emergenza il laboratorio di virologia dell'Istituto lavora senza sosta ed è in grado di garantire tempi di risposta in 48 o 72 ore dei molecolari, compresi i tamponi effettuati in seguito alle positività dei test rapidi. Come drive in tra i più affollati del territorio del Lazio - prosegue Della Marta - accogliamo l'arrivo della Misericordia di Fiumicino come un importantissimo supporto, utile a fornire un servizio sempre migliore alla collettività. La professionalità degli operatori della Misericordia sarà dunque il valore aggiunto, che si sommerà alla enorme disponibilità e abnegazione di tutto il personale impegnato con Spirito di servizio, spessore professionale e disponibilità". Infine, l'Istituto ricorda che il drive-in, attivo dal 16 agosto 2020, è operativo 7 giorni su 7. "Al drive-in dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, si accede da Via di Ciampino 73, ingresso fonte Acqua Appia, dalle 9 alla chiusura. La Misericordia di Fiumicino ha al suo attivo anche interventi nel cuore della pandemia, in Lombardia, nel momento più critico della scorsa primavera. Un'esperienza che sarà utilissima in questo nuovo contesto". (Com)