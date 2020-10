Iran: gruppo opposizione in esilio rivela esistenza sito militare nucleare segreto vicino a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Ncri), gruppo di opposizione iraniano in esilio, ha annunciato oggi in una conferenza stampa di aver identificato un nuovo sito militare segreto vicino a Teheran, che potrebbe ospitare un centro di prova per lo sviluppo del programma nucleare militare della Repubblica islamica, ufficialmente limitato alle attività civili a seguito del Piano globale d’azione congiunto (accordo sul nucleare iraniano) del 2015. "Un nuovo centro è stato costruito per continuare ad armare il programma nucleare del regime iraniano", ha annunciato in una conferenza stampa trasmessa da Washington il Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Il gruppo, bandito in Iran, è la vetrina politica del movimento Mojahedin del popolo (Mek), formazione armata dell’opposizione considerata come un'organizzazione terroristica da Teheran. Mostrando foto satellitari, l'Ncri assicura che un edificio sia stato costruito tra il 2012 e il 2017 in una zona militare a ovest di Teheran, nella regione di Sorkheh-Hessar. Si dice che il sito sia gestito dall'Spnd, un ramo del ministero della Difesa iraniano. "Essendo situati in una zona militare, hanno trovato una copertura adeguata per mantenere segreti i movimenti e le identità delle persone", ha detto Alireza Jafarzadeh, vicedirettore dell'Ncri a Washington. L'Spnd è, secondo loro il movimento di opposizione, noto per condurre test in vista della produzione di armi nucleari. In particolare, avevano fatto esperienze simili nel 2000. "Le nostre rivelazioni dimostrano che l'accordo di Vienna non impedisce le attività dei mullah per ottenere armi nucleari", ha dichiarato. Le rivelazione fatte dal gruppo di opposizione iraniano giungono a pochi giorni dalla scadenza dell'embargo sulle armi contro l'Iran, prevista per il 18 ottobre, come da Piano d'azione globale congiunto (il cosiddetto accordo nucleare) del 2015.(Nys)