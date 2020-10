Bolivia: Smeriglio, garantire processo elettorale democratico e trasparente in clima pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, come primo firmatario insieme ad altri eurodeputati, ho indirizzato una lettera alle autorità boliviane. Siamo preoccupati per l'andamento del processo elettorale, che ci auspichiamo possa svolgersi in modo libero, democratico e trasparente. Viste le anomalie già denunciate a mezzo stampa dalle forze politiche boliviane, ad esempio sulla questione del voto dei cittadini boliviani all'estero, chiediamo l'attenzione di tutte le istituzioni internazionali perché sia garantito un clima pacifico nei pochi giorni che ci separano dalla consultazione elettorale del 18, nel giorno delle elezioni, e nei giorni successivi alla diffusione dei risultati". Così in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Partito democratcio e membro della commissione mista Eurolat Europa -America Latina.(Com)