Trasporti: M5s al Mit, serve più attenzione, aiuti ad enti locali

- "La situazione dei trasporti, affollata e caotica, è sotto gli occhi di tutti. Adesso ci attendiamo che il Ministero dei Trasporti intervenga in aiuto di Regioni e di enti locali che oggi vanno in ordine sparso". Lo scrivono in una nota i deputati della commissione Trasporti alla Camera. "Troppo spesso, nelle grandi città all'ora di punta su bus, tram e metro, il limite di capienza fissato all'80 per cento viene ampiamente superato - sottolineano -. Non possiamo rischiare ancora una volta che a farne le spese siano soprattutto gli studenti che, in caso di ulteriori chiusure, sarebbero penalizzati - prosegue la nota - non potendo godere a pieno titolo del loro sacrosanto diritto allo studio. Occorre a questo punto intervenire con decisione, puntando all'aumento delle corse dei mezzi pubblici e, soprattutto, intensificando i controlli. Ci aspettiamo dal Ministero, e dalla Ministra De Micheli, una maggiore attenzione e uno sforzo in più per sostenere e coordinare l'azione degli enti locali. Non possiamo vanificare mesi di sacrifici, bisogna garantire a tutti i cittadini che possano viaggiare senza correre il rischio di essere contagiati. Da parte nostra troverà sempre ampia e completa collaborazione", conclude la nota.(com)