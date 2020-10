© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si sta recando nella cellula di crisi del ministero dell'Interno di Parigi per seguire il caso dell'uomo decapitato ritrovato in un comune nei dintorni di Parigi, sul quale sta indagando l'antiterrorismo. Presente anche il ministero dell'Interno, Gerald Darmanin, che è rientrato d'urgenza dalla visita in Marocco.(Frp)