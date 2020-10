Cile: proteste sociali, governo non tollererà atti di violenza nella ricorrenza del 18 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Cile, Mario Desbordes, ha affermato che il governo non tollererà atti di violenza in occasione delle manifestazioni previste in tutto il paese il 18 ottobre, quando si compirà un anno esatto dall'inizio delle proteste sociali che sollecitavano una riforma della costituzione. "Ho sempre difeso le manifestazioni pacifiche e i reclami legittimi della cittadinanza ma non tollereremo atti di violenza da parte di gruppi di delinquenti che vogliono distruggere la democrazia", ha detto oggi Desbordes in un'intervista a "Radio Pauta". Il ministro ha quindi illustrato lo spiegamento delle Forze armate - definito come "preventivo" - che verrà predisposto dalla Difesa per questa domenica. "Questo fine settimana assumeranno la custodia di luoghi strategici e saranno in condizione di spostarsi se fosse necessario respingere tentativi di distruggere infrastrutture strategiche", ha detto. Desbordes ha quindi definito il clima previo alla ricorrenza come "teso", anche se ha sottolineato che a differenza dell'ottobre del 2019 in questo caso non c'è una mobilitazione delle forze politiche. (segue) (Abu)