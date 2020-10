Cile: proteste sociali, governo non tollererà atti di violenza nella ricorrenza del 18 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle Forze armate anche la polizia del Cile spiegherà domenica 40 mila agenti in tutto il paese. Secondo quanto ha riferito il generale dei Carabineros, Ricardo Yanez, direttore dell'area Ordine e Sicurezza, in un'intervista rilasciata al quotidiano "El Mercurio", il numero di agenti include "personale destinato sia a funzioni ordinarie che straordinarie". In occasione dell'anniversario si prevede che ci saranno manifestazioni in tutto il paese e le autorità si preparano ad affrontare e controllare anche eventuali episodi di violenza. "Sono mesi che ci stiamo preparando a questa ricorrenza, dopo il 18 ottobre abbiamo imparato parecchie lezioni, abbiamo acquisito un'esperienza che non avevamo e questo ci ha permesso prepararci durante tutto questo tempo", ha affermato Yanez. Il particolare il responsabile della sicurezza ha sottolineato la creazione di nuove unità anti-sommossa motorizzate che interverranno "a sostegno del lavoro principale delle unità dissuasive". (segue) (Abu)