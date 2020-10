Cile: proteste sociali, governo non tollererà atti di violenza nella ricorrenza del 18 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione delle unità anti-sommossa dei Carabineros, ha aggiunto Yanez, sarà distribuita nelle principali zone dove sono previste concentrazioni, oltre alle stazioni della metropolitana della capitale e nelle aree dove si erano verificati saccheggi in precedenti occasioni. Principale obiettivo delle forze dell'ordine sarà quello di "proteggere" le manifestazioni, ma "in caso di disordini verrà privilegiata la difesa dell'ordine pubblico" con particolare attenzione a "un impiego adeguato della forza" nei limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, in riferimento all'episodio occorso recentemente in cui, nel contesto di una manifestazione, un agente ha spinto un ragazzo da un ponte provocandone gravi lesioni, il generale si è giustificato spiegando che "si tratta di situazioni difficili da evitare" e che "possono sfuggire al controllo". Secondo Yanez "i manifestanti che compiono delitti si espongono consapevolmente a questo tipo di rischio". (segue) (Abu)