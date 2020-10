Fao: Raggi, anche a Roma lotta a spreco alimentare e obiettivo fame zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono onorata di rappresentare la città di Roma durante la giornata mondiale dell'alimentazione nell'anno in cui coincide con il 75esimo anniversario della Fao. Un momento importante che ci ricorda i nostri impegni fondamentali e inderogabili: la pandemia che ci ha messo davanti ad alcune realtà non più derogabile e non più differibili, esacerbando ulteriormente le differenza tra i paesi e tra le persone, tra ricchi e poveri. A Roma stiamo lavorando a un grande piano su food e agricolture e sulla consapevolezza dei cittadini e per arrivare progressivamente a l’obiettivo fame zero e per rafforzare la lotta allo spreco alimentare". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo all'evento promosso dalla Fao in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione. "La popolazione di Roma - ha proseguito la sindaca - ha riscoperto una grande solidarietà che ha permesso di reggere il colpo della pandemia, le donazioni dei più fortunati hanno aiutato anche le persone più fragili a non rimanere senza pasti. Nei mercati sociali le persone in difficoltà hanno potuto acquistare con una apposita carta prodotti messi a disposizione grazie allo sforzo di associazioni, amministrazione donazioni. Con questo gesto di grandi dignità le persone hanno potuto continuare a fare la spesa. La nostra è una delle tante gocce nel mare per cambiare le cose", ha concluso la prima cittadina. (Rer)