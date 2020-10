Covid: Renzi (Iv), un errore chiudere le scuole, spariamo su futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, è "un errore chiudere le scuole" come ad esempio è avvenuto in Campania. Nella sua enews settimanale, il senatore ha voluto sottolineare che "un Paese che continua a far pagare ai ragazzi il conto dell’epidemia è un Paese che spara sul suo futuro". "Le scuole, le scuole, le scuole: questa è la priorità per chi crede nella sfida educativa. Certo - ha aggiunto - servono tamponi, mezzi privati accanto ai mezzi pubblici, aumento di infermieri e personale specializzato". (Rin)