Covid: Fabrizio Corona, sono positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Corona ha annunciato su Instagram di essere risultato positivo al Covid-19. "Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi - ha detto l'ex re dei paparazzi in una stories - che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne". Corona era in Tribunale lo scorso martedì per partecipare all'udienza davanti ai giudici della Sorveglianza in relazione a un suo periodo di 9 mesi in affidamento in prova. (Rem)