Francia: Tar di Tolosa boccia decreto che impone chiusura dei bar e restrizioni nei ristoranti

- Il Tar di Tolosa ha bocciato il decreto della prefettura del 12 ottobre che imponeva per quindici giorni la chiusura dei bar e restrizioni per i ristoranti della città e di altri 16 comuni limitrofi. La decisione è arrivata poche ore prima dell'inizio del coprifuoco, previsto per domani. Secondo il giudice "non era stato dimostrato che una chiusura totale era necessaria, adattata e proporzionata allo scopo di lottare contro la propagazione del Covid-19", si legge in un comunicato. La decisione è arrivata dopo che un collettivo di ristoratori e commercianti si è rivolto al Tar.(Frp)