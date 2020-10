Serbia: al via la Settimana della lingua italiana, numerosi eventi previsti a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunge alla 20ma edizione la Settimana della lingua italiana nel mondo, manifestazione promossa dalla rete culturale e diplomatica italiana ogni anno nel mese di ottobre con un nutrito programma culturale focalizzato intorno alla diffusione della lingua italiana. L'edizione di quest'anno, in programma dal 19 al 25 ottobre prossimi, verte sul tema "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti" che funge da filo conduttore per l'organizzazione di numerose attività messe in cantiere in contemporanea in tutto il mondo. In questa cornice l'Istituto italiano di cultura di Belgrado presenta fra i vari eventi la mostra digitale "Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano", un percorso divulgativo, sviluppato tramite 30 schede in italiano e serbo corredate da un ricco apparato iconografico, che racconta il Graphic Novel italiano, a partire dai suoi precursori per poi focalizzarsi sulla produzione contemporanea, dal 2000 ai giorni nostri. (segue) (Seb)