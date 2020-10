Serbia: al via la Settimana della lingua italiana, numerosi eventi previsti a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, realizzata in collaborazione con Lucca Crea / Lucca comics and games, sarà accessibile attraverso i canali online dell'Istituto di cultura di Belgrado a partire da lunedì 19 ottobre. Altro evento sarà un incontro incentrato sul fumetto volto a presentare al pubblico le connessioni tra il mondo del fumetto in Italia e in Serbia con l'idea di risvegliare l'interesse dei più giovani per la nona arte nonché per la cultura e lingua italiana in generale, organizzato dalla cattedra di Italianistica della Facoltà filologico-artistica dell'Università di Kragujevac in collaborazione con l'Istituto di cultura di Belgrado, in programma lunedì 19 ottobre presso l'Associazione culturale Ummus a Kragujevac. Il programma, accompagnato da materiali video attinenti, prevede un quiz intitolato Quanto conosci l'Italia e i fumetti italiani? e un'anteprima della promozione per l'uscita italiana de Il quaderno di Radoslav di Aleksandar Zograf, celebre fumettista serbo, alla presenza dell'autore e di Eugenio Berra, uno dei traduttori e curatori dell'edizione italiana. (segue) (Seb)