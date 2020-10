Serbia: al via la Settimana della lingua italiana, numerosi eventi previsti a Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma è anche la mostra "Il favoloso Gianni – Antologia murale in 21 pannelli", una collezione di 21 pannelli contenenti scritti illustrati di Gianni Rodari, messa a disposizione dall'editore Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni e organizzata in collaborazione con la casa editrice Jeti, in occasione del centenario della nascita del Maestro della fantasia, uno dei più celebri scrittori italiani per l'infanzia - Gianni Rodari. La mostra sarà esposta nel giardino dell'Istituto di cultura di Belgrado dal 23 ottobre al 30 novembre 2020. E' previsto inoltre il concorso online "Disegna il mondo gelsominiano, festeggia il centenario rodariano!" ispirato al libro "Gelsomino nel paese dei bugiardi" ed alla figura di Gianni Rodari promosso sulle piattaforme social dell'IIC Belgrado e della casa editrice Jeti. Sui canali social dell'Istituto di cultura di Belgrado saranno inoltre valorizzati numerosi contenuti online messi a disposizione dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo. (Seb)