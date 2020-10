Milano: via Quarti colorata come la vogliono i bambini, da novembre alberi e arredi urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio gli assessori alla Partecipazione e Cittadinanza attiva, Lorenzo Lipparini e all'Urbanistica, Piefrancesco Maran, sono andati in via Quarti per incontrare i cittadini e condividere il primo risultato di una concreta e felice collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Come in altre zone della città - spiega un comunicato di Palazzo Marino - anche in via Quarti la formula vincente è il combinato di due azioni: un progetto di riqualificazione che vive grazie a un patto di collaborazione, tra Comune e cittadini. Ideatore del progetto il Politecnico di Milano che, presente nel quartiere con i suoi studenti, ha ascoltato i cittadini, raccolto le proposte e dato vita all'intervento. "Via Quarti è per noi una sfida tra le sfide - hanno detto gli assessori Lipparini e Maran -. È un progetto di rigenerazione urbana nato da un patto di collaborazione tra Comune, associazioni, Politecnico di Milano e cittadini del quartiere. Tanti di loro, ogni giorno, si impegnano nella cura e nella pulizia dei luoghi e degli spazi comuni spesso danneggiati da atti di vandalismo e criminalità. Oggi siamo tornati qui per ribadire la nostra volontà di essere presenti e accompagnare questo progetto rendendolo ancora più incisivo. La nuova via Quarti sarà il primo passo verso un più ampio rinnovamento del quartiere nel segno della legalità e in continuità con la riqualificazione del Parco delle Cave". (segue) (com)